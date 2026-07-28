Nekadašnja zvijezda Real Madrida naslijedit će Didiera Deschampsa, koji je odstupio nakon Svjetskog prvenstva

Zinedine Zidane zvanično postao novi selektor Francuske Nekadašnja zvijezda Real Madrida naslijedit će Didiera Deschampsa, koji je odstupio nakon Svjetskog prvenstva

Zinedine Zidane zvanično je imenovan za novog selektora fudbalske reprezentacije Francuske, naslijedivši Didiera Deschampsa nakon ispadanja "trikolora" u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Deschamps je još u januaru 2025. godine najavio da će se povući nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, a Francuska je takmičenje završila porazom od aktuelnog evropskog prvaka Španije rezultatom 2:0 u polufinalu.

Zidane je bez trenerskog angažmana od odlaska iz Real Madrida 2021. godine, gdje je osvojio tri titule UEFA Lige prvaka i dva naslova prvaka Španije.

Bivši kapiten Francuske dugo se smatrao glavnim kandidatom za nasljednika Deschampsa, koji je reprezentaciju vodio 14 godina, a sada je imenovan na osnovu dugoročnog ugovora.

Deschamps odlazi nakon što je Francusku odveo do tri finala velikih takmičenja i osvojio titulu svjetskog prvaka 2018. godine, postavši tek treći čovjek koji je Svjetsko prvenstvo osvojio i kao igrač i kao selektor.

Nasljeđuje ga jedan od najvećih fudbalera u historiji Francuske. Zidane je za reprezentaciju upisao 108 nastupa i osvojio naslov svjetskog prvaka 1998. godine, kada je u finalu postigao dva gola, kao i titulu evropskog prvaka 2000. godine. Karijeru je završio nakon finala Svjetskog prvenstva 2006. godine, kada je isključen zbog udaranja glavom protivničkog igrača.

Pedesetčetverogodišnji Zidane prve trenerske korake napravio je 2014. godine u drugom timu Real Madrida, Castilli, gdje je proveo dvije sezone prije nego što je preuzeo prvi tim.

Na klupi Real Madrida postao je prvi trener koji je osvojio tri uzastopne titule UEFA Lige prvaka. Klub je prvi put napustio 2018. godine, da bi se godinu kasnije vratio i osvojio još jednu titulu prvaka Španije i Superkup Španije.

Nakon potpisivanja dugoročnog ugovora, Zidane će imati zadatak da izvuče maksimum iz talentovane generacije francuskih ofanzivnih igrača, dok će Francuska ponovo biti među glavnim favoritima za osvajanje Evropskog prvenstva 2028. i Svjetskog prvenstva 2030. godine.