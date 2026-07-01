Nema neposrednih izvještaja o žrtvama ili šteti

Zemljotres magnitude 6,0 stepeni pogodio istočnu obalu Japana Nema neposrednih izvještaja o žrtvama ili šteti

Zemljotres magnitude 6,0 stepeni pogodio je istočnu obalu glavnog japanskog ostrva Honšu u srijedu navečer, u blizini prefekture Iwate, prema izvještajima lokalnih medija.

Zemljostres se dogodio u 21:08 sati po lokalnom vremenu (12:08 GMT) na dubini od 40 kilometara, izvijestio je japanski Kyodo News.

Njemački istraživački centar za geonauke (GEOFON) izmjerio je zemljotres magnitudom 5,9 stepeni.

Nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama ili šteti.