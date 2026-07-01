Zemljotres magnitude 6,0 stepeni pogodio istočnu obalu Japana

Saadet Gökce
01. juli 2026.•Ažuriranje: 01. juli 2026.
Zemljotres magnitude 6,0 stepeni pogodio je istočnu obalu glavnog japanskog ostrva Honšu u srijedu navečer, u blizini prefekture Iwate, prema izvještajima lokalnih medija.
Zemljostres se dogodio u 21:08 sati po lokalnom vremenu (12:08 GMT) na dubini od 40 kilometara, izvijestio je japanski Kyodo News.
Njemački istraživački centar za geonauke (GEOFON) izmjerio je zemljotres magnitudom 5,9 stepeni.
Nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama ili šteti.