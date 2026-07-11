Nije izdato upozorenje na cunami nakon zemljotresa na obali u blizini provincije Sarangani

Zemljotres magnitude 5,4 pogodio južne Filipine Nije izdato upozorenje na cunami nakon zemljotresa na obali u blizini provincije Sarangani

Zemljotres magnitude 5,4 pogodio je južne Filipine u subotu, saopštio je Američki geološki zavod.

Zemljosmet se dogodio 41 kilometar od provincije Sarangani na dubini od 57,1 kilometra u 18:51 sati po lokalnom vremenu (10:51 GMT).

Nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama ili šteti, niti je izdato upozorenje na cunami.

Zemljosmet se dogodio otprilike mjesec dana nakon zemljotresa magnitude 7,8 kod obale provincije Sarangani na ostrvu Mindanao koji je izazvao veliku štetu na kućama i javnoj infrastrukturi.

U tom zemljotresu poginulo je najmanje 92 ljudi, a pogođeno je više od 1,6 miliona ljudi.

Filipini se nalaze duž Pacifičkog vatrenog prstena, seizmički aktivne regije u kojoj su česti zemljotresi i vulkanske erupcije.