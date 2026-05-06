Zemljotres jačine pet stepeni pogodio zapadni Iran

Rania R.a. Abushamala
06 Maj 2026•Ažuriranje: 06 Maj 2026
Zemljotres jačine pet stepeni pogodio je zapadni Iran rano u srijedu, saopćio je Seizmološki centar Univerziteta u Teheranu, javlja Anadolu.
Zemljotres je zabilježen u blizini Gilan-e Gharba u provinciji Kermanshah.
Registrovan je u 00.23 sati po lokalnom vremenu na dubini od devet kilometara, saopćio je centar.
Nema izvještaja o žrtvama ili šteti.
Iran se nalazi u seizmički aktivnoj regiji i posljednjih godina je doživio mnoge razorne zemljotrese. Najkatastrofalniji u novijoj historiji zemlje dogodio se 2013. godine, kada je zemljotres magnitude 6,7 pogodio grad Bam, usmrtivši najmanje 34.000 ljudi.
U julu 2022. godine, zemljotres magnitude 6,1 pogodio je južnu provinciju Hormozgan, duž obale Perzijskog zaljeva, usmrtivši najmanje pet osoba i povrijedivši više od 80.