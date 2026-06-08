Snažan zemljotres pogodio područje uz obalu pokrajine Sarangani na ostrvu Mindanao, srušio zgrade i izazvao upozorenja na cunami širom regije

Zemljotres jačine 7,8 stepeni usmrtio 14 ljudi, još sedam osoba nestalo na jugu Filipina Snažan zemljotres pogodio područje uz obalu pokrajine Sarangani na ostrvu Mindanao, srušio zgrade i izazvao upozorenja na cunami širom regije

Najmanje 14 osoba poginulo je od posljedica zemljotresa jačine 7,8 stepeni koji je u ponedjeljak pogodio jug Filipina, a još sedam osoba se vodi kao nestalo.

Snažan zemljotres pogodio je područje uz obalu pokrajine Sarangani na ostrvu Mindanao, srušio zgrade i izazvao upozorenja na cunami širom regije, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).

Ured za civilnu odbranu u preliminarnom izvještaju potvrdio je 14 smrtnih slučajeva, sedam nestalih osoba i oko 10.000 porodica pogođenih u područjima zahvaćenim katastrofom.

Cunami valovi, koji mogu doseći više od tri metra iznad nivoa plime, mogući su duž pojedinih obala zemlje nakon snažnog zemljotresa, saopćio je Američki centar za upozoravanje na cunami u Pacifiku.

Lokalne, regionalne i nacionalne agencije nastavljaju procjenu štete i koordinaciju kako bi utvrdile razmjere oštećenja i odmah pružile potrebnu pomoć pogođenim zajednicama.

Vlasti na Filipinima i u Indoneziji pozvale su stanovnike pogođenih obalnih područja da se odmah premjeste na više nadmorske visine.

Snažan naknadni potres jačine 6,1 stepen pogodio je područje oko dva sata nakon prvog zemljotresa, prema podacima USGS-a.

Zemljotres je oštetio više zgrada i školskih objekata u dijelovima Mindanaa, što je dovelo do obustave nastave na svim nivoima, provjera na aerodromima i provođenja hitnih operacija odgovora u pogođenim područjima, izvijestio je lokalni dnevni list "Philstar".

Predsjednik Ferdinand Marcos Jr. naložio je vladinim agencijama da odmah djeluju u operacijama odgovora na katastrofu i pružanja pomoći.

Civilna zrakoplovna uprava Filipina privremeno je obustavila operacije na Aerodromu General Santos City nakon zemljotresa i upozorenja na cunami koje je izdao Phivolcs.

Japanska meteorološka agencija također je izdala upozorenje na cunami za pacifičku obalu zapadnog i istočnog Japana.

Cunami maksimalne visine od jednog metra mogao bi pogoditi ostrvo Miyako i ostrva Yaeyama u Okinawi, izvijestila je novinska agencija Kyodo pozivajući se na Japansku meteorološku agenciju.

Agencija je pozvala javnost da se drži podalje od obalnih područja obuhvaćenih upozorenjem dok ono ne bude ukinuto.