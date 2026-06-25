Epicentar zemljotresa nalazio se oko 42 kilometra od obalnog grada Kuji na dubini od 50 kilometara, saopćila Japanska meteorološka agencija

Zemljotres jačine 6,9 stepeni pogodio područje uz sjeveroistočnu obalu Japana Epicentar zemljotresa nalazio se oko 42 kilometra od obalnog grada Kuji na dubini od 50 kilometara, saopćila Japanska meteorološka agencija

Zemljotres preliminarne jačine 6,9 stepeni pogodio je u četvrtak područje uz obalu prefekture Iwate na sjeveroistoku Japana, saopćila je Japanska meteorološka agencija.

Zemljotres se dogodio u Tihom okeanu, približno 42 kilometra od obalnog grada Kuji, a epicentar se nalazio na dubini od 50 kilometara, navela je agencija.

Agencija je saopćila da je zemljotres prvobitno zabilježen kao događaj jačine gornjih šest stepeni na japanskoj seizmičkoj skali intenziteta, čiji je maksimalni nivo sedam.