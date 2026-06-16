Zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio područje kod indonezijskog Palua

Islam Uddin
16. juni 2026.•Ažuriranje: 16. juni 2026.
Snažan zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio je rano u utorak indonezijski otok Sulawesi, saopćio je Američki geološki institut (USGS).
Epicentar je bio smješten oko 46 kilometara istočno-jugoistočno od Palua, glavnog grada pokrajine Central Sulawesi.
Potres je zabilježen na maloj dubini od deset kilometara, što može povećati intenzitet podrhtavanja tla.
Za sada nema neposrednih izvještaja o poginulima, povrijeđenima niti značajnijoj materijalnoj šteti.
Indonezijske službe za upravljanje katastrofama i meteorološke agencije nisu odmah izdale upozorenje na cunami nakon zemljotresa.
Grad Palu bio je teško pogođen snažnim zemljotresom i cunamijem 2018. godine, kada je poginulo više od 4.000 ljudi, zbog čega su stanovnici ovog područja posebno osjetljivi na seizmičke aktivnosti u regiji.