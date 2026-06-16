Za sada nema izvještaja o žrtvama niti većoj materijalnoj šteti

Zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio područje kod indonezijskog Palua Za sada nema izvještaja o žrtvama niti većoj materijalnoj šteti

Snažan zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio je rano u utorak indonezijski otok Sulawesi, saopćio je Američki geološki institut (USGS).

Epicentar je bio smješten oko 46 kilometara istočno-jugoistočno od Palua, glavnog grada pokrajine Central Sulawesi.

Potres je zabilježen na maloj dubini od deset kilometara, što može povećati intenzitet podrhtavanja tla.

Za sada nema neposrednih izvještaja o poginulima, povrijeđenima niti značajnijoj materijalnoj šteti.

Indonezijske službe za upravljanje katastrofama i meteorološke agencije nisu odmah izdale upozorenje na cunami nakon zemljotresa.

Grad Palu bio je teško pogođen snažnim zemljotresom i cunamijem 2018. godine, kada je poginulo više od 4.000 ljudi, zbog čega su stanovnici ovog područja posebno osjetljivi na seizmičke aktivnosti u regiji.