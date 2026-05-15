Nema neposrednih izvještaja o šteti ili žrtvama

Zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio istočnu obalu Japana Nema neposrednih izvještaja o šteti ili žrtvama

Snažan zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je u petak obalu istočnog dijela Honshua, najnaseljenijeg ostrva u Japanu, saopštio je Američki geološki zavod (USGS), prenosi Anadolu.

Epicentar je lociran otprilike 49 kilometara (30 milja) istočno-jugoistočno od Ofunata u provinciji Iwate.

Potres se dogodio u 20:22 po lokalnom vremenu.

Nije bilo neposrednih izvještaja o šteti ili žrtvama. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju, a u trenutku izvještavanja nije izdano upozorenje na tsunami.

Zvaničnici su pozvali javnost da ne paniči.