Nije izdato upozorenje na cunami

Zemljotres jačine 6,4 stepeni pogodio obalu južnih Filipina Nije izdato upozorenje na cunami

Zemljotres jačine 6,4 stepeni pogodio je u srijedu obalu južnih Filipina, u regiji Mindanao, saopćio je Njemački istraživački centar za geonauke.

Zemljotres je registrovan na dubini od deset kilometara.

Nije izdato upozorenje na cunami, a za sada nema izvještaja o žrtvama niti o materijalnoj šteti.

Filipini se nalaze na pacifičkom "Vatrenom prstenu", jednom od seizmički najaktivnijih područja na svijetu, gdje se susreću četiri velike tektonske ploče.