Nije izdato upozorenje na cunami niti ima trenutnih izvještaja o povrijeđenima ili šteti na infrastrukturi

Zemljotres jačine 6,2 stepena potresao japanski Hokkaido Nije izdato upozorenje na cunami niti ima trenutnih izvještaja o povrijeđenima ili šteti na infrastrukturi

Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena po Richteru pogodio je u ponedjeljak japansko ostrvo Hokkaido, ali državna meteorološka agencija nije izdala upozorenje na cunami, izvijestila je novinska agencija Kyodo, prenosi Anadolu.

Ranojutarnji potres zabilježio je intenzitet "gornjih 5" na japanskoj seizmičkoj skali od 7 u regiji Tokachi na sjevernom glavnom ostrvu, a dogodio se na dubini od oko 83 kilometra (51 milju), prema podacima Japanske meteorološke agencije.

Nivo "gornjih 5" opisuje se kao intenzitet pri kojem je ljudima teško hodati bez pridržavanja za nešto.

Nije bilo trenutnih izvještaja o povredama ili oštećenjima na infrastrukturi.

Meteorološka agencija je isključila povezanost s trenutnim savjetodavnim upozorenjem o riziku od snažnog zemljotresa u toj regiji.

Vlasti su saopćile da nisu uočene nikakve nepravilnosti u nuklearnoj elektrani Tomari.

Neke lokalne željezničke linije na Hokkaidu duž Tihog okeana obustavile su rad, ali su "metak-vozovi" Hokkaido Shinkansen saobraćali uobičajeno.

Zemljotres se dogodio usred sedmičnog upozorenja meteorološke agencije o povećanom riziku od snažnog potresa, nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni koji je pogodio sjeveroistočnu japansku prefekturu Aomori sedmicu ranije.

Hokkaido je među sedam područja za koja je savjetovan oprez.