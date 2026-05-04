Zemljotres jačine 5,6 stepeni pogodio južni Meksiko

Zemljotres jačine 5,6 stepeni pogodio je u ponedjeljak južni Meksiko, prema podacima Nacionalne seizmološke službe, javlja Anadolu.

Zemljotres je registrovan u 09.19 sati po lokalnom vremenu (15.19 GMT), a epicentar je zabilježen 24 kilometra zapadno od Pinotepa Nacional u državi Oaxaca.



Registrovan je na dubini od devet kilometara. Preliminarna očitanja su pokazala da je magnituda bila šest.

Američki geološki zavod zabilježio je nešto drugačije parametre. USGS je procijenio magnitudu na 5,7. Američka agencija je izračunala dubinu od 22,2 kilometra.

Lokalne vlasti nisu izdale neposredne izvještaje o žrtvama ili materijalnoj šteti.