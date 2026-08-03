Zemljotres jačine 5,3 stepena pogodio sjeveroistočni Egipat

Tarek Chouiref
03. august 2026.•Ažuriranje: 03. august 2026.
Zemljotres jačine 5,3 stepena po Richteru pogodio je rano u ponedjeljak egipatsku provinciju Ismailiju na sjeveroistoku zemlje, saopćila je Uprava za katastrofe i vanredne situacije Turske (AFAD).
AFAD je naveo da je zemljotres registrovan u tri sata po lokalnom vremenu, na dubini od 5,47 kilometara.
Egipatski lokalni mediji objavili su da se podrhtavanje tla osjetilo u nekoliko gradova, uključujući glavni grad Kairo, ali da za sada nema izvještaja o žrtvama niti materijalnoj šteti.
Egipatski Crveni polumjesec saopćio je da do sada nije zaprimio prijave o povrijeđenima niti šteti te je pozvao građane da izbjegavaju stare ili vidljivo oštećene zgrade.
Egipatsko Ministarstvo zdravstva aktiviralo je plan odgovora za vanredne situacije i stavilo bolnice u stanje maksimalne pripravnosti.