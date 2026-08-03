Egipatski Crveni polumjesec saopćio da nema prijavljenih povrijeđenih niti materijalne štete, Ministarstvo zdravstva aktiviralo plan za vanredne situacije

Zemljotres jačine 5,3 stepena pogodio sjeveroistočni Egipat Egipatski Crveni polumjesec saopćio da nema prijavljenih povrijeđenih niti materijalne štete, Ministarstvo zdravstva aktiviralo plan za vanredne situacije

Zemljotres jačine 5,3 stepena po Richteru pogodio je rano u ponedjeljak egipatsku provinciju Ismailiju na sjeveroistoku zemlje, saopćila je Uprava za katastrofe i vanredne situacije Turske (AFAD).

AFAD je naveo da je zemljotres registrovan u tri sata po lokalnom vremenu, na dubini od 5,47 kilometara.

Egipatski lokalni mediji objavili su da se podrhtavanje tla osjetilo u nekoliko gradova, uključujući glavni grad Kairo, ali da za sada nema izvještaja o žrtvama niti materijalnoj šteti.

Egipatski Crveni polumjesec saopćio je da do sada nije zaprimio prijave o povrijeđenima niti šteti te je pozvao građane da izbjegavaju stare ili vidljivo oštećene zgrade.

Egipatsko Ministarstvo zdravstva aktiviralo je plan odgovora za vanredne situacije i stavilo bolnice u stanje maksimalne pripravnosti.