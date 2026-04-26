Zemljotres jačine 3,6 pogodio istočnu Norvešku, najjači u više od dvije decenije Podrhtavanje tla osjetilo se širom područja Osla, bez prijavljene štete i povrijeđenih

Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richteru pogodio je u nedjelju ujutro veći dio istočne Norveške, što je najjači potres u toj regiji u više od 20 godina, saopćile su seizmološke službe.

Podrhtavanje tla osjetilo se širom područja prijestolnice Osla i okolnih regija. Norveška seizmološka mreža (NORSAR) navela je da je epicentar bio u blizini mjesta Jessheim, sjeveroistočno od glavnog grada.

Vlasti su saopćile da nema izvještaja o povrijeđenima niti o značajnoj materijalnoj šteti.

„Građani su prijavili snažno podrhtavanje, ali ne očekujemo razaranja“, izjavila je Berit Marie Storheim iz Norveške nacionalne seizmološke mreže, prenosi norveški medij VG.

Policija je saopćila da je primila brojne pozive građana koji su osjetili potres, ali je potvrdila da nisu zabilježeni ozbiljniji incidenti. Hitne službe ostale su u stanju pripravnosti dok se procjene nastavljaju.

NORSAR je prvobitno procijenio jačinu potresa na 3,3 stepena, prije nego što je revidirao podatke na 3,6. Agencija je navela da se posljednji jači zemljotres u toj regiji dogodio 2004. godine.

Iako se potres osjetio na širokom području, nije bez presedana. Najjači zabilježeni zemljotres u regiji Osla dogodio se 1904. godine i imao je magnitudu 5,4.