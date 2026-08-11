Saudijska Arabija, Egipat i Katar poručili da odluka Kolumbije neće promijeniti status Golanske visoravni kao okupirane sirijske teritorije

Zemlje regije osudile odluku Kolumbije o priznavanju izraelskog suvereniteta nad okupiranom Golanskom visoravni Saudijska Arabija, Egipat i Katar poručili da odluka Kolumbije neće promijeniti status Golanske visoravni kao okupirane sirijske teritorije

Nekoliko zemalja Bliskog istoka, među kojima Saudijska Arabija, Egipat i Katar, osudilo je odluku Kolumbije da prizna izraelski suverenitet nad okupiranom sirijskom Golanskom visoravni, ocijenivši da je riječ o kršenju međunarodnog prava i relevantnih rezolucija Ujedinjenih nacija (UN).

Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije saopćilo je da je odluka u suprotnosti s Poveljom UN-a, posebno Rezolucijom 497 Vijeća sigurnosti UN-a iz 1981. godine, kojom je izraelsko uvođenje zakona, jurisdikcije i uprave na okupiranoj sirijskoj Golanskoj visoravni proglašeno ništavnim i bez međunarodnopravnog učinka.

U saopćenju se navodi da takvi stavovi ne doprinose postizanju mira, već odstupaju od širokog međunarodnog konsenzusa o statusu okupirane sirijske Golanske visoravni, podržavaju pokušaje nametanja svršenog čina i podrivaju napore usmjerene ka postizanju mira u regiji.

Saudijska Arabija ponovila je svoj dugogodišnji stav da je Golanska visoravan okupirana sirijska arapska teritorija, ističući da nikakve mjere ili odluke kojima se nastoji promijeniti njen pravni status ne stvaraju nikakva prava niti legitimitet.

Rijad je pozvao Kolumbiju da preispita odluku od 10. augusta, poštuje međunarodno pravo i rezolucije UN-a te nastavi podržavati napore za postizanje sigurnosti, stabilnosti i pravednog i trajnog mira u regiji.

Ministarstvo vanjskih poslova Egipta također je izrazilo kategorično odbacivanje odluke Bogote i pozvalo Izrael da se povuče s okupirane sirijske teritorije.

"Sve mjere i odluke usmjerene na učvršćivanje izraelske okupacije ili legitimiranje aneksije Golanske visoravni nemaju pravni učinak i ne mijenjaju njen pravni status", navedeno je u saopćenju egipatskog Ministarstva.

Ministarstvo vanjskih poslova Katara također je osudilo potez Kolumbije.

"Pomaganje okupaciji u ignoriranju relevantnih rezolucija UN-a koje se odnose na okupiranu Golansku visoravan, posebno Rezoluciju Vijeća sigurnosti 497 iz 1981. godine, neće promijeniti činjenicu da je Golanska visoravan okupirana arapska teritorija", navodi se u saopćenju.

Katar je upozorio da bi svako jednostrano priznavanje izraelskog suvereniteta nad okupiranom Golanskom visoravni ozbiljno ugrozilo napore za postizanje regionalnog mira.

Golansku visoravan Izrael je okupirao tokom rata na Bliskom istoku 1967. godine.