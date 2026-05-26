Zemlje članice Quada proširuju podršku diplomatskim naporima za okončanje sukoba na Bliskom istoku

Šefovi diplomatija SAD-a, Indije, Australije i Japana izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog situacije u spornom Južnokineskom moru nakon sastanka u New Delhiju

Ministri vanjskih poslova SAD-a, Indije, Japana i Australije u utorak su ponovo potvrdili svoju podršku tekućim diplomatskim naporima za okončanje aktuelnog sukoba na Bliskom istoku, naglašavajući važnost neometanog toka globalne trgovine kroz Hormuški moreuz.

“Razgovarali smo o situaciji na Bliskom istoku/Zapadnoj Aziji i ponovo potvrđujemo našu podršku tekućim diplomatskim naporima te se nadamo trajnom miru u regiji”, navodi se u zajedničkom saopćenju objavljenom nakon što je indijski ministar vanjskih poslova S. Jaishankar ugostio američkog državnog sekretara te ministre vanjskih poslova Australije i Japana u New Delhiju na sastanku Kvadrilateralnog sigurnosnog dijaloga, poznatijeg kao Quad.

“Ponovo ističemo važnost poštivanja međunarodnog prava kako je sadržano u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravu mora u vezi s pravima i slobodama plovidbe, kao i sigurnošću i neometanim protokom globalne trgovine kroz Hormuški moreuz i Crveno more”, navodi se u saopćenju, uz dodatak da Quad osuđuje napade na komercijalne brodove i protivi se svim budućim mjerama koje nisu u skladu s pravom mora, uključujući uvođenje putarina.

Quad, partnerstvo između SAD-a, Australije, Indije i Japana, formiran je 2007. godine. Sastanak u New Delhiju održan je usred rata između SAD-a i Irana.

Govoreći o spornom Južnokineskom i Istočnokineskom moru, naveli su da su i dalje ozbiljno zabrinuti zbog situacije.

“Ponovo izražavamo naše snažno protivljenje bilo kakvim destabilizirajućim ili jednostranim potezima, uključujući upotrebu sile ili prisile, koji ugrožavaju mir i stabilnost u regiji“, poručili su.

Također su izrazili ono što su nazvali ozbiljnom zabrinutošću zbog opasnih i prisilnih postupaka, uključujući ometanje razvoja priobalnih resursa, ponovljeno ograničavanje slobode plovidbe i prelijetanja, te opasne manevre vojnih aviona i plovila obalske straže i pomorske milicije, posebno nesigurnu upotrebu vodenih topova i signalnih raketa, kao i sudaranje ili blokiranje u Južnokineskom moru.

“Duboko smo zabrinuti zbog militarizacije spornih područja“, zaključili su.