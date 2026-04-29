Zelenski uveo sankcije ruskim zvaničnicima i desecima plovila "skrivene flote"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u srijedu da je uveo sankcije protiv ruskih zvaničnika i plovila koja se koriste za izvoz energetskih resursa, javlja Anadolu.

Zelenski je optužio zvaničnike da su umiješani u "otmicu" ukrajinske djece, a plovila da su dio "skrivene flote".

"Danas postoje nove odluke o sankcijama Ukrajine - protiv ruskih subjekata uključenih u otmicu ukrajinske djece i protiv brodova ruske skrivene flote", rekao je na Telegramu.

Zelenski je precizirao da je 23 plovila stavljeno na crnu listu, bez navođenja broja sankcionisanih zvaničnika.

"Radimo na sinhronizaciji svih naših režima sankcija - partnerskih sankcija u Ukrajini i ukrajinskih sankcija u partnerskim jurisdikcijama. Također pripremamo još jedan poseban paket sankcija za blisku budućnost", rekao je.

U odvojenoj izjavi na Telegramu, Zelenski je rekao da Kijev radi na organizaciji još jedne razmjene ratnih zarobljenika s Rusijom.