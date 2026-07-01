Ukrajinski predsjednik kazao da su napadi tokom noći pogodili ciljeve više od 1.300 kilometara od linije fronta

Zelenski: Ukrajina pogodila rafineriju nafte i odbrambeni objekat unutar Rusije Ukrajinski predsjednik kazao da su napadi tokom noći pogodili ciljeve više od 1.300 kilometara od linije fronta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da je Kijev napao rafineriju nafte u ruskoj regiji Baškortostan i objekat odbrambene industrije u Penzenskoj oblasti, javlja Anadolu.

U izjavi na Telegramu, Zelenski je rekao da je u napadu tokom noći pogođena rafinerija nafte Ufa, jedan od najvećih ruskih proizvođača maziva koji se nalazi više od 1.300 kilometara od linije fronta.

Rekao je da je Ukrajina napala vojno-industrijski objekat koji se bavi proizvodnjom raketnih komponenti u ruskoj Penzenskoj oblasti.

Ukrajinski mediji, pozivajući se na izvore u Službi sigurnosti Ukrajine, objavili su da je agencija napala vojnu zračnu bazu Saky na Krimu, jedan od glavnih ruskih vojnih aerodroma na poluotoku.

Guverner ruske Penzenske oblasti izjavio je na ruskoj platformi društvenih medija Max da su ruske protivzračne odbrane oborile dron iznad regije.

"Ostaci su oštetili dalekovode i pali na nedovršenu zgradu. Nema žrtava. Hitne službe su na mjestu događaja i saniraju posljedice", rekao je.

Nije bilo trenutnog ruskog komentara na tvrdnje Ukrajine u vezi s rafinerijom nafte Ufa ili zračnom bazom Saky na Krimu.

Ruske snage su navodno pokrenule napade tokom noći širom jugoistočne Ukrajine, ubivši najmanje tri osobe i ranivši više od desetak, prema ukrajinskim vlastima.