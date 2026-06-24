Ukrajinski predsjednik se sastao sa šefom OECD-a u Kijevu, izrazio nadu da će Kijev dobiti status kandidata već ove jeseni

Zelenski: Ukrajina podnijela ažuriranu prijavu za članstvo u OECD-u Ukrajinski predsjednik se sastao sa šefom OECD-a u Kijevu, izrazio nadu da će Kijev dobiti status kandidata već ove jeseni

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova zemlja podnijela ažuriranu prijavu za članstvo u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), javlja Anadolu.

U izjavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u u utorak navečer, Zelenski je rekao da je članstvo njegove zemlje u OECD-u "vrlo važno za nas" dok se sastajao s generalnim sekretarom organizacije Mathiasom Cormannom, u glavnom gradu Ukrajine Kijevu.

"I danas činimo korak u tom smjeru. Premijer je podnio zvaničnu ažuriranu prijavu Ukrajine za članstvo u OECD-u. Nadamo se da ćemo dobiti status kandidata već ove jeseni", rekao je Zelenski.

Sljedeća faza je mapa puta ka članstvu Ukrajine u OECD-u, o čemu se razgovaralo tokom sastanka, napomenuo je, dodajući da su posebnu pažnju posvetili i napretku Ukrajine na putu ka evropskim integracijama i sprovođenju reformi potrebnih za brzi napredak ka članstvu u EU.

"Razgovarali smo i o implementaciji paketa finansijske podrške Evropske unije, jačanju sankcija protiv Rusije i angažmanu s partnerima", rekao je Zelenski, izražavajući zahvalnost Cormannu i OECD-u na njihovoj podršci ukrajinskom putu reformi i mira.

Ukrajina i OECD, uprkos tome što Kijev nije član organizacije, sarađuju u okviru četverogodišnjeg programa za tu zemlju, koji je započeo u junu 2023. godine.

OECD obuhvata 38 država članica, uključujući Tursku, i nastoji stimulirati ekonomski napredak i globalnu trgovinu. Svoje sadašnje ime usvojila je 1961. godine.

Ranije u utorak, Cormann je u Ukrajini razgovarao i s premijerkom Julijom Sviridenko, ministrom vanjskih poslova Andrijem Sybihom i ministrom odbrane Denysom Shmyhalom.