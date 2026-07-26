Ukrajinski predsjednik upozorio da vojna saradnja Moskve i Pjongjanga predstavlja prijetnju i širem azijskom regionu

Zelenski tvrdi da Rusija želi dovesti 30.000 sjevernokorejskih vojnika u rat Ukrajinski predsjednik upozorio da vojna saradnja Moskve i Pjongjanga predstavlja prijetnju i širem azijskom regionu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da Rusija nastoji dovesti oko 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje kako bi učestvovali u ratu u Ukrajini.

"Vidimo i saradnju Rusije sa Sjevernom Korejom. Rusija želi dobiti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje", rekao je Zelenski u večernjem videoobraćanju naciji.

Ukrajinski predsjednik kazao je da Moskva priprema uslove za proširenje mobilizacije, pozivajući se na, kako je naveo, detaljne obavještajne podatke o ruskim planovima za jesen.

Tvrdeći da Rusija od prošlog mjeseca u pograničnoj regiji Voronjež priprema uslove za prihvat sjevernokorejskih vojnika, Zelenski je također rekao da Pjongjang priprema isporuku novih balističkih raketnih sistema Rusiji.

"Ovo nije prijetnja samo Ukrajini. Rusija pomaže Sjevernoj Koreji da nauči ratovati, unapređuje njihovo oružje i daje im iskustvo stvarne upotrebe oružja. Sve to predstavlja prijetnju svima u Aziji koji se nalaze u dometu sjevernokorejskih raketa", rekao je Zelenski, dodajući da će Ukrajina djelovati protiv toga.

Moskva i Pjongjang posljednjih godina produbili su političku i vojnu saradnju nakon potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu u junu 2024. godine, koji uključuje odredbe o međusobnoj pomoći.

Rusija je u aprilu 2025. godine potvrdila da su sjevernokorejski vojnici učestvovali u njenim operacijama s ciljem vraćanja teritorija pod ukrajinskom kontrolom u ruskoj regiji Kursk. Ukrajinske snage pokrenule su prodor u tu pograničnu oblast u augustu 2024. godine.

Ruske i sjevernokorejske vlasti zasad nisu komentarisale tvrdnje ukrajinskog predsjednika.