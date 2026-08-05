Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za noćne zračne napade, obje strane prijavljuju štetu

Zelenski tvrdi da je u noćnim napadima na Kijev poginulo 17 osoba, 44 su ranjene Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za noćne zračne napade, obje strane prijavljuju štetu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da je u noćnim napadima na Kijev i Kijevsku oblast poginulo 17 osoba, a ranjene su 44.

Napad je, prema njegovim riječima objavljenim na Telegramu, izveden s 24 balističke rakete, četiri rakete Tsirkon i Oniks te 115 dronova, od kojih su mnogi bili mlazni.

Među pogođenim ciljevima bili su skladišta, infrastruktura i željeznička stanica, dodao je.

Zelenski je pozvao na povećanje isporuka presretača balističkih projektila Ukrajini te apelovao na Grupu sedam (G7) i Evropsku uniju da uvedu dodatne sankcije ruskim proizvođačima balističkih raketa.

Istovremeno, rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je njegova protivzračna odbrana tokom noći presrela i uništila 475 ukrajinskih dronova iznad ruskih regija te Crnog i Azovskog mora.

U Rostovskoj oblasti, prema riječima guvernera Jurija Sljusara, uništeno je više od 40 dronova iznad okruga Tarasovski, Kamenski, Milerovski i Neklinovski.

Krhotine oborenih dronova izazvale su požar na suhoj travi u Neklinovskom okrugu, koji je u međuvremenu ugašen, rekao je Sljusar.

U Tulskoj oblasti izbio je požar u sortirnom centru kompanije Wildberries nakon pada drona, izjavio je guverner Dmitrij Miljajev.

Oštećene su i dvije stambene zgrade te dva industrijska objekta. Prema navodima vlasti, jedna osoba je povrijeđena.

U Tatarstanu su krhotine drona izazvale manji požar na civilnom objektu u Zelenodolskom okrugu, saopćio je čelnik okruga Mihail Afanasjev.

Požar je brzo ugašen, a nije bilo prijavljenih povrijeđenih.

Tvrdnje obje strane nije bilo moguće nezavisno potvrditi.