Zelenski tvrdi da je Rusija okončala djelimično primirje lansiranjem više od 200 dronova Ukrajinski predsjednik upozorio je da će reagovati istom mjerom na sve ruske poteze

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je rekao da je Rusija tokom noći lansirala više od 200 dronova, čime je, kako je naveo, okončano djelimično primirje.

"Rekli smo da ćemo reagovati istom mjerom na sve ruske poteze", upozorio je Zelenski na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

On je optužio Moskvu da je ispalila više od 80 raketa i izvela preko 30 zračnih napada.

Naveo je da su dronovi oboreni iznad regiona Dnipro, Žitomir, Mikolajev, Sumi, Harkiv i Černihiv, kao i Kijeva i okolnog područja.

Zelenski je rekao da su oštećeni energetski objekti, stambene zgrade i jedan vrtić. Također je prijavio napad na civilnu lokomotivu u regiji Dnjepropetrovsk.

"Zabilježene su povrede kao rezultat ovih napada. I, nažalost, ima i poginulih", rekao je, izražavajući saučešće porodicama žrtava.

"Rusija mora okončati ovaj rat, i upravo Rusija mora napraviti korak ka stvarnom, trajnom primirju", naglasio je, pozivajući na jače sankcije protiv Moskve dok se ne postigne dugotrajan mir.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je na Telegramu da su njihove snage od ponoći oborile 31 ukrajinski dron iznad regiona Belgorod, Volgograd, Voronjež i Rostov.

Nezavisna provjera ovih tvrdnji je otežana zbog ratnih uslova.

Trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine, koje je predložio američki predsjednik Donald Trump, isteklo je u ponedjeljak u 23 sata po srednjeevropskom vremenu.

Trump je u petak izjavio da su Moskva i Kijev dogovorili primirje za period od 9. do 11. maja, zajedno s razmjenom 1.000 zarobljenika za 1.000, opisujući to kao mogući korak ka okončanju rata.

Prije Trumpovog prijedloga, Moskva je najavila jednostrano primirje za 8 i 9. maj povodom godišnjice sovjetske pobjede u Drugom svjetskom ratu i upozorila Ukrajinu na masivan raketni odgovor ako bi bile poremećene proslave Dana pobjede.

Kijev je kasnije saopštio da će primirje početi u ponoć 6. maja. Obje strane su se naknadno međusobno optuživale za kršenje primirja.