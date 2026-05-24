Zelenski rekao da su četiri osobe poginule, a oko 100 povrijeđeno u ruskom noćnom napadu na Kijev Ukrajinski predsjednik razgovarao o ruskom napadu s francuskim predsjednikom i norveškim premijerom, tražeći međunarodnu podršku

SARAJEVO (AA) - Ukrajinski predsjednik izjavio je u nedjelju da su četiri osobe poginule, a oko 100 povrijeđeno u ruskim noćnim napadima, za koje je Moskva rekla da su odgovor na ovosedmični ukrajinski napad na zgradu koledža u Starobilsku, u Luhanjskoj oblasti, u kojem je poginuo 21 student.

U saopćenju objavljenom na Telegramu, Volodimir Zelenski optužio je Russia za gađanje civilne infrastrukture.

"Oko 100 ljudi je povrijeđeno širom zemlje, a još četiri osobe su, nažalost, poginule", rekao je.

Zelenski je dodao da je o situaciji već razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i norveškim premijerom Jonasom Gahrom Storeom te da planira dodatne kontakte s međunarodnim partnerima.

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je tokom noći pokrenulo veliki raketni i napad dronovima kao odgovor na ukrajinske terorističke napade na rusku teritoriju.

Prema navodima ministarstva, mete napada bili su vojni komandni objekti, zračne baze i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

Napad je uslijedio nakon što je Moskva saopćila da je Ukraine ove sedmice pogodila zgradu koledža i studentski dom u gradu Starobilsku, u dijelu Luhanjske oblasti pod ruskom kontrolom. Regionalne vlasti saopćile su da je broj poginulih u tom napadu porastao na 21 nakon završetka operacija potrage i spašavanja u nedjelju.

Nezavisna provjera tvrdnji i dalje je otežana zbog rata koji traje od 2022. godine.