Ruski milijarder doputovao u Kijev da prenese poruku o onome što može biti infrastruktura diplomatskih pregovora, kaže ukrajinski predsjednik u intervjuu za “Guardian“

Zelenski rekao Abramovichu da se Ukrajina neće povući sa svoje teritorije Ruski milijarder doputovao u Kijev da prenese poruku o onome što može biti infrastruktura diplomatskih pregovora, kaže ukrajinski predsjednik u intervjuu za “Guardian“

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ruskom milijarderu Romanu Abramovichu tokom sastanka u Kijevu rekao da se Ukrajina neće povući sa svojih teritorija.

U intervjuu za “Guardian“, objavljenom u utorak ujutro, Zelenski je objasnio svoj sastanak s Abramovichem, navodeći da smatra da u krugu ruskog predsjednika Vladimira Putina postoje različiti ljudi, od kojih polovina želi zaustaviti rat Rusije i Ukrajine, dok druga polovina želi da ga nastavi.

Tvrdeći da je Abramovich došao u Kijev kako bi prenio poruku o tome šta može biti infrastruktura diplomatskih pregovora“, Zelenski je rekao da je odgovorio spremnošću Ukrajine za pregovore i za zaustavljanje rata od strane Rusije.

“Rekao sam da smo spremni, ali mi nećemo napustiti našu teritoriju vlastitim odlukama. Dakle, to nije pitanje kompromisa,” izjavio je Zelenski.

Pozivajući se na četiri osobe upoznate sa situacijom, “Financial Times“ je u ponedjeljak objavio da je Zelenski u maju pozvao bivšeg vlasnika Chelseaja u Kijev u, kako je opisano, neuspješnom pokušaju da ubijedi Putina da održi direktne mirovne pregovore.

U izvještaju se navodi i da je Zelenski zatražio od Abramovicha da prenese poruku ruskom predsjedniku o njegovoj spremnosti da se sastane s njim, te da je cilj bio pokazati ozbiljnost Ukrajine u vezi s direktnim mirovnim pregovorima s Rusijom uprkos dešavanjima na terenu.

Ukrajinski predsjednik je istog dana potvrdio sastanak s Abramovichem u intervjuu za Sky News.

Abramovich je od prvih mjeseci rata 2022. godine imao ulogu u posredničkim naporima između Rusije i Ukrajine.