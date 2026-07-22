Nakon sastanka s američkim ambasadorom pri NATO-u o proizvodnji projektila Patriot i sporazumu o dronovima, ukrajinski predsjednik razgovarao i sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom

Zelenski razgovarao s Trumpovim izaslanicima o mirovnim naporima Nakon sastanka s američkim ambasadorom pri NATO-u o proizvodnji projektila Patriot i sporazumu o dronovima, ukrajinski predsjednik razgovarao i sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da je razgovarao s posebnim izaslanicima Sjedinjenih Američkih Država Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o intenziviranju diplomatskih napora s ciljem okončanja rata.

U objavi na Telegramu, Zelenski je naveo da su razgovori bili usmjereni na načine kako aktivirati diplomatiju i približiti mir, ne precizirajući da li je razgovor održan telefonom ili uživo.

“Upravo sam razgovarao s predstavnicima predsjednika Trumpa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Dobar i važan razgovor o tome kako pojačati diplomatiju i približiti mir“, rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je naveo da su se strane dogovorile da ostanu u bliskom kontaktu i nastave rad na razmatranim pitanjima, ali nije iznio više detalja.

Također je zahvalio Witkoffu i Kushneru na njihovim ličnim naporima u cilju postizanja mira, kao i predsjedniku Trumpu i američkom narodu na kontinuiranoj podršci Ukrajini.

Ranije u srijedu, Zelenski se u Kijevu sastao s američkim ambasadorom pri NATO-u Matthewom Whitakerom, s kojim je razgovarao o dozvolama za proizvodnju projektila za sisteme protuzračne odbrane Patriot i predloženom bilateralnom sporazumu o proizvodnji dronova.