Zelenski pozvao Putina na direktne pregovore: Odredimo datum i završimo rat Ukrajinski predsjednik poziva Rusiju na direktne pregovore o neutralnoj lokaciji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na direktne pregovore kako bi se okončao rat, tvrdeći da nastavak borbi utiče na ruske resurse i njen međunarodni ugled, javlja Anadolu.

U otvorenom pismu objavljenom na službenoj web stranici, Zelenski je rekao da je Ukrajina izdržala više od četiri godine rata u punom obimu uprkos očekivanjima Moskve da će se zemlja brzo raspasti.

"Ukrajina predlaže okončanje ovog rata direktnim angažmanom između nas i vas. Predlažem sastanak", rekao je.

Rekao je da je Kijev osigurao međunarodnu vojnu i finansijsku podršku dok se Rusija suočava sa sankcijama i ekonomskim pritiskom.

Zelenski je tvrdio da rusko društvo doživljava sve veću nelagodu zbog posljedica sukoba, navodeći napade dronovima, nestašicu goriva, rastuće cijene i nastavak vojne mobilizacije.

"Doveli smo rat na vašu teritoriju i ne biste se mogli nositi s njim bez pomoći Sjeverne Koreje. Vi ste prvi vladar Rusije koji se obratio Pjongjangu za pomoć", rekao je.

Zelenski je tvrdio: "A danas ste potpuno ovisni o Kini – također prvi put u historiji Rusije."

Ukrajinski lider je rekao da Kijev ne traži trajni rat i predložio je organizovanje direktnog predsjedničkog sastanka na neutralnoj lokaciji, predlažući zemlje poput Švicarske, Turske ili arapskih država kao potencijalne domaćine.

Rekao je da bi Evropa i SAD trebale sudjelovati u širem procesu usmjerenom na uspostavljanje sigurnosnih garancija i nove regionalne sigurnosne arhitekture.

"Lideri rješavaju ključna pitanja", rekao je Zelenski.

"Predlažem da se odredi jasan datum za takav sastanak."

Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna provesti potpuno primirje tokom trajanja pregovora, provesti razmjenu ratnih zarobljenika u potpunosti i poduzeti korake za povratak civila i djece raseljenih tokom sukoba.

Izjavio je da će, ako Putin odluči da ne traži rješenje, Ukrajina nastaviti borbu uz podršku svojih partnera.

"Ukrajina je sačuvala svoju nezavisnost. I sačuvat će je", rekao je Zelenski, dodajući da diplomatija treba početi od trenutnih realnosti na prvoj liniji fronta.

Ukrajinski predsjednik je odbacio tvrdnje da bi podrška Kijevu značajno oslabila bez promjena u stavu Rusije, rekavši da će pritisak sankcija na Moskvu nastaviti sve dok se ne postigne ono što je on opisao kao pravda za Ukrajinu.

Pozvao je na prekid rata i odavanje počasti poginulima u sukobu.