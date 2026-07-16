Zelenski postavio šefa ukrajinske obavještajne službe na čelo Ministarstva odbrane Jevhen Khmara će voditi Ministarstvo odbrane do završetka formalnog procesa imenovanja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je imenovao Jevhena Khmaru za vršioca dužnosti ministra odbrane, rekavši da će zatražiti od parlamenta da formalno odobri njegovu nominaciju nakon što se završe potrebne pravne procedure, javlja Anadolu.

Zelenski je objavio imenovanje na Telegramu nakon što je parlament ranije u četvrtak odobrio većinu članova novog kabineta, ali je ostavio upražnjena mjesta ministra odbrane i vanjskih poslova, jer kandidate za te pozicije predsjednik mora zasebno nominovati prema Ustavu Ukrajine.

Zelenski je rekao da će Khmara voditi Ministarstvo odbrane u svojstvu vršioca dužnosti do završetka procesa imenovanja.

Khmara je general-major i profesionalni oficir u Službi sigurnosti Ukrajine. Služio je u jedinici specijalnih snaga Alfa od 2011. godine, vodio je Centar za specijalne operacije "A" od 2023. godine, a od januara 2026. godine obavlja dužnost vršioca dužnosti šefa Službe sigurnosti Ukrajine.

Imenovanje je uslijedilo nakon odlaska bivšeg ministra odbrane Mihaila Fedorova u sklopu šire rekonstrukcije vlade koju je pokrenuo Zelenski.

Ranije u četvrtak, Zelenski je priznao tenzije između Ministarstva odbrane i Generalštaba, rekavši da su se neslaganja proširila dalje od prijavljenih ličnih razlika između bivšeg ministra odbrane Mihaila Fedorova i vrhovnog komandanta Oleksandra Sirskog.