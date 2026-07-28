Ukrajinski predsjednik naveo da je s američkim kolegom razgovarao o „licencama za proizvodnju presretača Patriot i nekoliko drugih ideja koje bi mogle pomoći“

Zelenski poručio da je imao „dobar“ sastanak s Trumpom u Ovalnom uredu Ukrajinski predsjednik naveo da je s američkim kolegom razgovarao o „licencama za proizvodnju presretača Patriot i nekoliko drugih ideja koje bi mogle pomoći“

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je imao „dobar“ sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući u Washingtonu, javlja Anadolu.

Zelenski je zahvalio Trumpu na „svemu što radimo zajedno kako bismo zaštitili živote Ukrajinaca i unaprijedili mir“, te uputio saučešće Kijeva povodom smrti senatora Lindseyja Grahama, opisavši preminulog američkog senatora kao „pravog prijatelja Ukrajine“, navedeno je u saopćenju objavljenom na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

„Predsjednik i ja smo razgovarali o licencama za proizvodnju presretača Patriot i nekoliko drugih ideja koje bi mogle pomoći. Razgovarali smo i o diplomatiji, važno je da se diplomatski proces oživi“, dodao je Zelenski.

Naveo je da će njihovi timovi dogovoriti detalje za daljnju komunikaciju, te istakao da je zahvalan SAD-u na „čvrstoj podršci“.