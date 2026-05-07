Zelenski optužuje Rusiju za nastavak napada uprkos prekidu vatre koji je predložio Kijev Značajna šteta na civilnoj infrastrukturi zabilježena je u Harkovskoj, Sumskoj, Donjeckoj i Hersonskoj oblasti, kaže ukrajinski predsjednik

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je optužio Rusiju za nastavak napada na njegovu zemlju uprkos jednostranom prekidu vatre koji je Kijev predložio ranije ove sedmice.

U izjavi na platformi društvenih medija X, sa sjedištem u SAD-u, Zelenski je tvrdio da je Ukrajina zabilježila "oko 100 dronova, desetine napada na ključnim pravcima fronta, kao i desetine zračnih napada" od ponoći u srijedu do jutra.

Zelenski je rekao da je "značajna šteta" na civilnoj infrastrukturi zabilježena u Harkovskoj, Sumskoj, Donjeckoj i Hersonskoj oblasti, kao i napadi na lokomotive i infrastrukturu koja pripada ukrajinskoj nacionalnoj željezničkoj kompaniji Ukrzaliznytsia u nekoliko regija.

Izražavajući da ukrajinski energetski sistem ostaje "stalna ruska meta", Zelenski je tvrdio da kontinuirani napadi pokazuju da Rusija "ne ozbiljno" razmatra prekid vatre i da je prekršila predloženi prekid vatre Kijeva od njegovog stupanja na snagu.

"Kao zrcalni odgovor na ruske napade, nastavit ćemo s našim dugoročnim sankcijama. I kao odgovor na spremnost Rusije da se okrene diplomatskom putu, nastavit ćemo putem diplomatije", dodao je.

Kijev je u ponedjeljak najavio da će poštovati jednostrani prekid vatre počevši od ponoći u utorak, iako je Zelenski optužio Moskvu da "odbacuje" prijedlog o prekidu vatre njegove zemlje kroz napade koji su izvedeni od tada.

Istog dana, Rusija je također najavila da će provesti vlastiti jednostrani prekid vatre 8. i 9. maja povodom proslave Dana pobjede, nadajući se da će ukrajinska strana slijediti taj primjer.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je ranije u četvrtak na Telegramu tvrdilo da je njihova protivvazdušna odbrana oborila 92 od 102 drona koje je Rusija lansirala tokom noći.

Guverner Harkova Oleh Sinjehubov izjavio je u četvrtak ujutro da su administrativni centar sjeveroistočne regije i 15 naselja bili izloženi napadima u proteklih nekoliko dana, pri čemu je osam osoba povrijeđeno.

Sinjehubov je kasnije izvijestio da je sedam osoba povrijeđeno nakon napada dronom u Novobavarskom okrugu grada Harkova.

Lokalne vlasti su također prijavile žrtve u južnoj Hersonskoj i sjeveroistočnoj Sumskoj regiji, a prijavljeno je da je jedna osoba poginula.

Rusko Ministarstvo odbrane je u saopštenju u četvrtak saopštilo da su napadnuti objekti transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, kao i mjesta za lansiranje dronova i privremene tačke razmještaja.

Takođe se tvrdi da je ruska protivvazdušna odbrana oborila 474 ukrajinska drona između 21:00 po moskovskom vremenu u srijedu i podneva u četvrtak.