Zelenski odobrio nove operacije ukrajinske sigurnosne službe protiv Rusije

Elena Teslova
04. august 2026.•Ažuriranje: 04. august 2026.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je odobrio nove operacije ukrajinske Sigurnosne službe (SBU) protiv Rusije.
Zelenski je u objavi na Telegramu naveo i da podržava nastavak promjena u unutrašnjoj strukturi te institucije.
Prema njegovim riječima, šef SBU-a Oleksandr Poklad informirao ga je o operativnim prioritetima službe za august.
"Dogovorio sam se također s čelnikom SBU-a da se poduzmu dodatni koraci kako bi se unutrašnja struktura službe očistila od onih koji rade za sebe, a ne za Ukrajinu", poručio je Zelenski.
Ukrajinski predsjednik nije otkrio detalje novih operacija niti naveo njihove moguće ciljeve.
SBU je glavna ukrajinska sigurnosno-obavještajna služba zadužena za zaštitu države, kontraobavještajne aktivnosti i borbu protiv prijetnji po nacionalnu sigurnost.