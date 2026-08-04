Ukrajinski predsjednik najavio i dodatne promjene unutar SBU-a, s ciljem uklanjanja službenika koji, kako tvrdi, rade za vlastite interese

Zelenski odobrio nove operacije ukrajinske sigurnosne službe protiv Rusije Ukrajinski predsjednik najavio i dodatne promjene unutar SBU-a, s ciljem uklanjanja službenika koji, kako tvrdi, rade za vlastite interese

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je odobrio nove operacije ukrajinske Sigurnosne službe (SBU) protiv Rusije.

Zelenski je u objavi na Telegramu naveo i da podržava nastavak promjena u unutrašnjoj strukturi te institucije.

Prema njegovim riječima, šef SBU-a Oleksandr Poklad informirao ga je o operativnim prioritetima službe za august.

"Dogovorio sam se također s čelnikom SBU-a da se poduzmu dodatni koraci kako bi se unutrašnja struktura službe očistila od onih koji rade za sebe, a ne za Ukrajinu", poručio je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik nije otkrio detalje novih operacija niti naveo njihove moguće ciljeve.

SBU je glavna ukrajinska sigurnosno-obavještajna služba zadužena za zaštitu države, kontraobavještajne aktivnosti i borbu protiv prijetnji po nacionalnu sigurnost.