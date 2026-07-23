Ukrajinski predsjednik kaže da želi uskoro razgovarati o prijedlozima koje su iznijeli američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner

Zelenski: Novi trilateralni pregovori Ukrajine, Rusije i SAD-a trebali bi biti održani do jeseni Ukrajinski predsjednik kaže da želi uskoro razgovarati o prijedlozima koje su iznijeli američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da bi novi trilateralni pregovori o rješavanju rata u Ukrajini, u kojima bi učestvovali predstavnici Kijeva, Moskve i Washingtona, trebali biti održani do jeseni.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu s irskim premijerom Michealom Martinom, Zelenski se osvrnuo na prijedloge koje su mu tokom telefonskog razgovora u srijedu predstavili specijalni američki izaslanik Steve Witkoff i zet predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Jared Kushner.

Kazao je da želi u skorije vrijeme razgovarati o prijedlogu američke strane, nakon čega bi, prema modelu koji je primjenjivan tokom protekle godine, Washington nastavio razgovore s Moskvom.

“Nakon toga, ako budemo smatrali da postoji mogućnost da ozbiljno razgovaramo o tom planu, mislim da će uslijediti trilateralni sastanak. Naravno, sve to moramo završiti do jeseni“, rekao je Zelenski.

Dodao je da bi, kada bi odluka zavisila isključivo od Ukrajine, sastanak bio održan već ovog mjeseca.

“Ali ne zavisi sve od nas. Amerikanci žele sastanak, ali ne smijemo zaboraviti da su trenutno fokusirani na Iran“, rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je nakon sastanka s irskim premijerom naveo da su razgovarali o prijetnjama i izazovima s kojima se Ukrajina suočava uoči jeseni.

Istakao je i značaj usvajanja novog, 21. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, zahvalivši evropskim liderima na podršci.

“Micheal me danas uvjerio da će raditi i na usvajanju 22. paketa“, rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Zahvalio je Irskoj i na spremnosti da tokom predsjedavanja Vijećem Evropske unije nastavi podržavati evropski put Ukrajine.

S druge strane, Martin je poručio da je doputovao u Kijev kako bi izrazio čvrstu i nepokolebljivu solidarnost Evropske unije i Irske s vladom i narodom Ukrajine, ističući da je podrška Ukrajini jednako snažna kao i do sada.

Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, Rusija i Ukrajina su posljednji put održale tri runde mirovnih pregovora u januaru i februaru s ciljem pronalaska rješenja za sukob koji traje petu godinu.

Pregovori su potom obustavljeni, a Moskva i Kijev kao razlog naveli su usmjerenost SAD-a na Iran i sukob na Bliskom istoku koji je počeo 28. februara.