Zelenski najavio reforme u ukrajinskoj vojsci, uključujući povećanje plata Predsjednik Ukrajine kaže da će svi ključni detalji biti finalizirani ovog mjeseca, a prvi rezultati reforme „moraju biti isporučeni već u junu“, posebno u oblasti finansijske podrške

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je u petak početak „vojne reforme“ koja, između ostalog, uključuje „značajno“ povećanje vojnih plata, prenosi Anadolu.

U izjavi za američku društvenu mrežu X, Zelenski je naveo da su ključne oblasti reforme dogovorene tokom proteklog mjeseca i da će svi glavni detalji biti finalizirani u maju.

„U junu će reforma početi – a prvi rezultati moraju biti isporučeni već u junu, posebno u oblasti finansijske podrške za vojnike, narednike i komandante Odbrambenih snaga Ukrajine“, rekao je Zelenski.

On je postavio zadatak „značajnog povećanja primanja zasnovanog na principu pravičnosti“, dodajući da borbene dužnosti na prvoj liniji fronta, iskustvo i efikasnost „moraju garantovati povećanu platu“.

„Minimalni nivo mora biti najmanje 30.000 (ukrajinskih) grivni za neborbene pozicije. Za borbene pozicije, to bi trebalo biti nekoliko puta više“, rekao je on.

Zelenski je dodao da je naložio uvođenje posebnih ugovora za pješadijsko osoblje, s isplatama u rasponu od 250.000 do 400.000 ukrajinskih grivni, „u zavisnosti od izvršenja borbenih zadataka“.

„Pristupi popunjavanju naših jedinica i upravljanju kadrovima bit će promijenjeni. Naložio sam da se ojača ugovorni sistem u Odbrambenim snagama kako bi se, širenjem ugovorne komponente, osigurali definisani rokovi trajanja službe i – počevši već od ove godine – postalo moguće postupno otpuštanje iz službe za one koji su ranije mobilisani, na osnovu jasnih vremenskih kriterija“, rekao je on.

Ukrajinski predsjednik je nastavio da je naložio vojnoj komandi zemlje i ministru odbrane Mihailu Fedorovu da razgovaraju o provedbi reforme s borbenim komandantima i da uzmu u obzir njihove prijedloge pri izradi detalja.

„Sljedeće sedmice očekujem izvještaj o konkretnim koracima za provedbu reforme – uključujući raspored povećanih isplata počevši od juna i sistem ažuriranih ugovora“, dodao je on.