Zelenski kaže da Ukrajina ne preporučuje stranim predstavnicima da se pridruže proslavi Dana pobjede u Rusiji Postoje i poruke nekih država bliskih Rusiji da njihovi predstavnici namjeravaju biti u Moskvi. Čudna želja u ovakvom trenutku. Ne preporučujemo to, kaže predsjednik Ukrajine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da ne preporučuje stranim predstavnicima da budu u Moskvi 9. maja, kada će Rusija održati proslavu Dana pobjede.

U večernjem videoobraćanju, Zelenski je rekao da je Kijev predložio Moskvi prekid vatre koji počinje 6. maja, ali da je od tada Rusija izvela zračne napade i izrazila "nove prijetnje".

Komentirajući jednostrani prekid vatre ruske strane 8. i 9. maja, Zelenski je rekao da je pauza namijenjena samo da se omogući održavanje godišnje parade u Moskvi.

„Rusi već govore o napadima nakon 9. maja. Čudna i svakako iskrivljena logika ruskog rukovodstva“, dodao je Zelenski. "Postoje i poruke nekih država bliskih Rusiji da njihovi predstavnici namjeravaju biti u Moskvi. Čudna želja u ovakvom trenutku. Ne preporučujemo to."

Rusija je saopštila da će poštovati primirje u Ukrajini od ponoći u četvrtak (21:00 GMT) do nedjelje.

Ranije ove sedmice, njeno Ministarstvo odbrane je objavilo da će provoditi primirje, nadajući se da će Ukrajina slijediti taj primjer.

Ministarstvo vanjskih poslova je, u međuvremenu, pozvalo zemlje da evakuišu svoje diplomate i drugo osoblje iz Kijeva zbog mogućih odmazde ako Ukrajina izvrši napad tokom proslave.

U međuvremenu, Kijev je također najavio jednostrano primirje koje počinje u ponoć u utorak.