Zelenski kaže da Mađarska vraća zaplijenjena sredstva ukrajinske banke

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je Mađarska vratila sredstva zaplijenjena od državne ukrajinske banke ranije ove godine, opisujući taj potez kao "važan korak" u odnosima između Kijeva i Budimpešte.

U izjavi na platformi društvenih medija X sa sjedištem u SAD-u , Zelenski je rekao da su sredstva koja pripadaju Oschadbanci, a koja su mađarske vlasti zaplijenile u martu, u potpunosti vraćena na ukrajinsku teritoriju.

"Zahvalan sam Mađarskoj na konstruktivnom pristupu i civiliziranom koraku. Zahvaljujem svima u ukrajinskom timu koji su se borili za pravednu odluku i branili interese naše države i našeg naroda", rekao je Zelenski.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha također je opisao ovaj potez kao "dobrodošao razvoj događaja" na putu ka normalizaciji bilateralnih odnosa, istovremeno zahvalivši mađarskoj strani.

"Ovo shvatamo kao znak spremnosti Mađarske da unaprijedi naše odnose uz međusobno poštovanje i zdrav pragmatizam i spremni smo uzvratiti", rekao je Sybiha.

Početkom marta, Ukrajina je optužila mađarske vlasti da su uzele za taoce sedam zaposlenika Oschadbanke u Budimpešti, kao i da su zaplijenile više od 80 miliona dolara u gotovini i devet kilograma zlata.

Mađarska Nacionalna poreska i carinska uprava je tada objavila da je pritvorila sedam ukrajinskih državljana, zajedno s dva oklopna vozila za transport novca, usred krivičnog postupka pokrenutog zbog sumnje na pranje novca.

Vlasti su saopštile da su zaplijenjena vozila prevozila ukupno 40 miliona dolara, 35 miliona eura i 9 kilograma zlata u Ukrajinu iz Austrije. Sedam osoba je protjerano iz Mađarske dva dana nakon pritvaranja.