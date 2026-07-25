Ako sutra možemo zaustaviti rat i postići prekid vatre, to je bolje nego boriti se 10-20 godina za pobjedu i izgubiti svoje ljude, kaže ukrajinski predsjednik

Zelenski kaže da je prekid vatre u Ukrajini „bolji“ od dugotrajnog rata za „pobjedu“ Ako sutra možemo zaustaviti rat i postići prekid vatre, to je bolje nego boriti se 10-20 godina za pobjedu i izgubiti svoje ljude, kaže ukrajinski predsjednik

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi potencijalni prekid vatre u njegovoj zemlji bio „bolji“ od dugotrajnog rata koji bi trajao još 10 do 20 godina radi postizanja pobjede.

U intervjuu s američkom influensericom Laurom Loomer, koji je u petak objavljen na društvenoj mreži X, Zelenski je rekao da predsjednik SAD-a Donald Trump razumije da Ukrajina želi okončati rat s Rusijom, dodajući: „Ranije je bilo mnogo glasova koji su govorili da Ukrajina ne želi stati.“

Zelenski je istakao da Ukrajina nije odustala od cilja postizanja „pobjede“, ali da su „fokusirani na ljudske živote“.

„Dakle, ako sutra možemo zaustaviti rat i postići prekid vatre, bolje je nego boriti se 10-20 godina za pobjedu i izgubiti svoje ljude“, rekao je Zelenski, dodajući da je razvoj povjerenja koje Trump ima prema njemu bio „važan“ i „ključan“ za promjenu tona u njihovim odnosima.

Govoreći o odnosu s Trumpom, Zelenski je izdvojio njihov sastanak jedan na jedan u Vatikanu u aprilu 2025. kao „prvi trenutak promjene“, tokom kojeg su „promijenili odnos za 15-20 minuta“.

Zelenski je rekao da tokom sastanka nije bilo drugih prisutnih, dodajući: „Jako sam sretan jer mnogo života zavisi od takvih odnosa i dijaloga.“

Ukrajinski predsjednik je također ponovio spremnost da potpiše mirovni sporazum s Rusijom, navodeći da je uvijek govorio Trumpu da je spreman doći u SAD kako bi potpisao takav sporazum.

Govorio je i o dronovima, rekavši da se Ukrajina nada finalizaciji „najvećeg sporazuma o dronovima, posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama“, te da je Washington već stekao iskustvo od Ukrajine u tom kontekstu.