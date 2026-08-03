Ukrajinski predsjednik imenovao je ministra unutrašnjih poslova Klimenka za novog sekretara Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu

Zelenski imenovao Rustema Umerova na čelo Službe za vanjsku obavještajnu službu Ukrajinski predsjednik imenovao je ministra unutrašnjih poslova Klimenka za novog sekretara Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je u ponedjeljak da je odlučio imenovati bivšeg ministra odbrane i šefa Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustema Umerova za direktora ukrajinske Službe za vanjsku obavještajnu službu.

U obraćanju koje su emitovali ukrajinski televizijski kanali, Zelenski je također imenovao Igora Klimenka za sekretara Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu.

Umerov je posljednje obavljao funkciju ministra odbrane Ukrajine. Prije nego što je 2023. godine preuzeo tu dužnost, bio je na čelu ukrajinskog Državnog fonda za imovinu, a također je bio i zastupnik u ukrajinskom parlamentu.

Klimenko je od 2023. godine ministar unutrašnjih poslova Ukrajine, a ranije je predvodio Nacionalnu policiju.

Imenovanja dolaze usred šire rekonstrukcije ukrajinske vlade i sigurnosnih institucija.

Zelenski je posljednjih sedmica najavio nekoliko promjena koje se odnose na kabinet, Sigurnosnu službu Ukrajine i vojno rukovodstvo zemlje.