Predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastali se na marginama samita NATO-a u Ankari

Zelenski i Lee razgovarali o repatrijaciji sjevernokorejskih vojnika, Koreja obećala 100 miliona dolara pomoći Ukrajini Predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastali se na marginama samita NATO-a u Ankari

Predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarali su u srijedu o repatrijaciji sjevernokorejskih vojnika u Južnu Koreju, dok je Seul na marginama samita NATO-a u Ankari obećao 100 miliona dolara pomoći Ukrajini.

“Dvojica lidera saglasila su se da će pitanje sjevernokorejskih ratnih zarobljenika u Ukrajini biti rješavano u skladu s međunarodnim pravom i humanitarnim principima, uz poštivanje njihove volje“, izjavila je glasnogovornica predsjednika Leeja, Kang Yu-jung, prenijela je novinska agencija Yonhap.

Dvije sjevernokorejske vojnike ukrajinske snage zarobile su početkom 2025. godine nakon što su bili raspoređeni u ruskoj Kurskoj oblasti kao podrška Moskvi, a prema navodima, izrazili su želju da odu u Južnu Koreju.

Ministar vanjskih poslova Južne Koreje Cho Hyun i ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha prošlog mjeseca razgovarali su o mogućem transferu zarobljenih vojnika.

Prema navodima južnokorejske obavještajne službe, Sjeverna Koreja je prošlog augusta poslala 1.000 vojnih inžinjera u rusku Kursku oblast kako bi pomogli ruskim snagama u uklanjanju mina.

Tome je prethodilo raspoređivanje oko 15.000 borbenih vojnika kao podrške ruskim ratnim operacijama, saopćila je ista agencija, tvrdeći da je Sjeverna Koreja u sukobu izgubila oko 2.000 vojnika.

Savjetnik za nacionalnu sigurnost Južne Koreje Wi Sung-lac izjavio je u utorak da je Seul, povodom učešća predsjednika Leeja na samitu NATO-a u Ankari, obećao 100 miliona dolara pomoći Ukrajini kao potvrdu svoje posvećenosti međunarodnom miru i sigurnosti.

Zelenski je zahvalio Seulu na odluci da osigura paket pomoći.

U saopćenju je naveo da Ukrajina želi razvijati bliže odnose s Južnom Korejom te da su lideri razgovarali o prioritetima obje zemlje.

“Drago mi je što smo održali naš prvi sastanak“, rekao je Zelenski, dodajući da je svom timu naložio da nastavi rad na pitanjima o kojima je razgovarano.