Zelenski: Dvije osobe poginule, 69 ranjenih u ruskom noćnom napadu na Kijev

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da su dvije osobe poginule, a 69 ranjeno u ruskim noćnim napadima, koje je Rusija opisala kao odgovor na nedavni napad na koledž u Starobilsku u regiji Luhanjsk u kojem je poginuo 21 student.

U saopćenju objavljenom na Telegramu, Zelenski je također optužio Rusiju za oštećenje civilne infrastrukture.

"Do sada je poznato da je ukupno 69 ljudi povrijeđeno u glavnom gradu. Nažalost, dvije osobe su poginule", rekao je, čime je korigovao raniju informaciju u kojoj je naveo da je povrijeđeno 83 ljudi.

Zelenski je dodao da je već razgovarao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i norveškim premijerom Jonasom Gahr Storeom te da planira dalje kontakte s međunarodnim partnerima.

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je izvelo veliki noćni napad raketama i dronovima kao odgovor na ukrajinske "terorističke napade" na ruskoj teritoriji.

Prema Ministarstvu, mete napada bile su vojne komandne strukture, zračne baze i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

Nezavisna verifikacija tvrdnji ostaje otežana zbog rata koji traje od 2022. godine.