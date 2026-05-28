Zelenski doputovao u Švedsku na razgovore o paketu odbrane za Ukrajinu Ukrajinski predsjednik će se o mogućim isporukama švedskih borbenih aviona Gripen Ukrajini razgovarati na predstojećim kontaktima u Stockholmu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u četvrtak da je stigao u Švedsku u radnu posjetu, javlja Anadolu.

U izjavi na Telegramu, Zelenski je rekao da planira da se fokusira na jačanje odbrambene saradnje i obezbjeđivanje dodatne vojne podrške Ukrajini na sastancima sa švedskim zvaničnicima.

"Danas, u radnoj posjeti Švedskoj, pripremamo veliki odbrambeni paket za Ukrajinu i snažan korak ka borbenim avionima Gripen, što će definitivno učiniti našu borbenu avijaciju efikasnijom", rekao je.

Ukrajinski predsjednik je rekao da su zakazani sastanci sa švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom, zajedno sa širim razgovorima u kojima učestvuju delegacije i predstavnici švedske odbrambene industrije.

Posjeta dolazi u trenutku kada Ukrajina nastavlja napore da osigura dodatnu zapadnu vojnu pomoć, uključujući napredne sisteme protivvazdušne odbrane i moderne borbene avione, usred sukoba sa Rusijom.