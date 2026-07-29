Zbog zagađenja Sene zatvorena dva kupališta u Parizu

Şeyma Erkul Dayanç
29. juli 2026.•Ažuriranje: 29. juli 2026.
Dva javna kupališta na rijeci Seni u Parizu zatvorena su u srijedu nakon što je lož-ulje zagadilo vodotok, javio je francuski emiter BFMTV.
Zvaničnici su saopćili da zagađenje potiče iz jugoistočnog predgrađa Saint-Maur-des-Fosses, gdje je lož-ulje, prema navodima, ispušteno u kanalizacioni sistem, a potom dospjelo u Seinu.
Zatvorena su kupališta u blizini Pont Marie i Quai de Bercy.
"Ostaci zagađenja sporo se kreću niz Senu", saopćile su gradske vlasti, dodajući da su tragovi zagađenja otkriveni još u nedjelju, dok je najveća koncentracija do kupališta stigla u srijedu.
Nadležni su naveli da bi kupališta mogla biti ponovo otvorena za nekoliko sati ili dana, u zavisnosti od kvaliteta vode, ali tačan termin još nije potvrđen.
Gradske vlasti Pariza ocijenile su incident ozbiljnim i najavile podnošenje krivične prijave zbog štete nanesene okolišu.
Prema dostupnim informacijama, prošle sedmice je oko 3.000 litara lož-ulja nezakonito ispušteno u ulični odvod u Saint-Maur-des-Fossesu.
Zagađenje je već ranije dovelo do zatvaranja jednog kupališta u obližnjem Maisons-Alfortu.