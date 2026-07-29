Zbog zagađenja Sene zatvorena dva kupališta u Parizu Grad najavio pravni postupak nakon zagađenja rijeke lož-uljem

Dva javna kupališta na rijeci Seni u Parizu zatvorena su u srijedu nakon što je lož-ulje zagadilo vodotok, javio je francuski emiter BFMTV.

Zvaničnici su saopćili da zagađenje potiče iz jugoistočnog predgrađa Saint-Maur-des-Fosses, gdje je lož-ulje, prema navodima, ispušteno u kanalizacioni sistem, a potom dospjelo u Seinu.

Zatvorena su kupališta u blizini Pont Marie i Quai de Bercy.

"Ostaci zagađenja sporo se kreću niz Senu", saopćile su gradske vlasti, dodajući da su tragovi zagađenja otkriveni još u nedjelju, dok je najveća koncentracija do kupališta stigla u srijedu.

Nadležni su naveli da bi kupališta mogla biti ponovo otvorena za nekoliko sati ili dana, u zavisnosti od kvaliteta vode, ali tačan termin još nije potvrđen.

Gradske vlasti Pariza ocijenile su incident ozbiljnim i najavile podnošenje krivične prijave zbog štete nanesene okolišu.

Prema dostupnim informacijama, prošle sedmice je oko 3.000 litara lož-ulja nezakonito ispušteno u ulični odvod u Saint-Maur-des-Fossesu.

Zagađenje je već ranije dovelo do zatvaranja jednog kupališta u obližnjem Maisons-Alfortu.