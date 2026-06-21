Pregovori uz posredovanje Katara i Pakistana prekinuti nakon 80 minuta radi internih konsultacija, javljaju mediji

Završena prva runda pregovora Irana i SAD-a u Švicarskoj Pregovori uz posredovanje Katara i Pakistana prekinuti nakon 80 minuta radi internih konsultacija, javljaju mediji

Prva runda četverostranih razgovora koji uključuju Iran i SAD, uz posredovanje Katara i Pakistana, završena je u Švicarskoj, javila je u nedjelju iranska poluzvanična novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu, javlja Anadolu.

Prema riječima tog izvora, početna runda pregovora čiji je domaćin Švicarska sada je okončana.

Sastanak je suspendovan nakon otprilike 80 minuta razgovora kako bi se delegacijama učesnicama omogućilo da obave interne konsultacije, dodao je izvor.

Neposredno nakon toga nisu objavljeni nikakvi dodatni detalji o tome kada će početi sljedeća sesija.

Ranije tokom dana, Katar je objavio početak pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj uz učešće katarskih i pakistanskih posrednika kako bi se razgovaralo o implementaciji uslova privremenog sporazuma između dvije strane.

Američka i iranska delegacija stigle su rano u Švicarsku na tehničke pregovore u okviru memoranduma o razumijevanju koji je potpisan u srijedu s ciljem okončanja višemjesečnog sukoba na Bliskom istoku i ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca.

Razgovore u Burgenstocku predvode američki potpredsjednik JD Vance, te predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf i ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sa iranske strane, uz pakistansko posredovanje.