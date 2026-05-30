Hodočašće završeno u Velikoj džamiji u Meki, u zapadnoj Saudijskoj Arabiji

Završen obred hadža: Više od 1,7 miliona vjernika obavilo oproštajni tavaf u Meki Hodočašće završeno u Velikoj džamiji u Meki, u zapadnoj Saudijskoj Arabiji

Muslimanski hodočasnicim, među kojima 2.226 vjernika iz Bosne i Hercegovine, završili su u subotu svoje godišnje hodočašće – hadž, obavljanjem oproštajnog tavafa (obilaska) oko Kabe u Velikoj džamiji (Al-Masjid al-Haram) u Meki, u Saudijskoj Arabiji, prenosi Anadolu.

Hodočašće je završeno u „atmosferi vjere ispunjenoj mirom i spokojem“, objavila je saudijska državna televizija Al-Ekhbariya.

U utorak je saudijski zavod za statistiku saopštio da je ukupan broj hodočasnika za ovu sezonu dostigao blizu 1,71 milion, uključujući 1,55 miliona hodočasnika izvan kraljevine koji predstavljaju 165 nacionalnosti. Više od 160.600 hodočasnika obavilo je hadž iz same Saudijske Arabije.

Ovaj ukupan broj nadmašio je prošlogodišnju cifru od 1,67 miliona hodočasnika iz zemlje i inostranstva, ali je bio ispod broja od preko 1,83 miliona zabilježenog 2024. godine.

Obredi hadža zvanično su počeli u ponedjeljak dolaskom hodočasnika u Minu, zapadno od Saudijske Arabije, uz opsežne usluge i sigurnosne mjere s ciljem olakšavanja mirnog hodočašća.

Šestodnevna sezona hadža uključivala je boravak na brdu Arafat u utorak, noćenje na Muzdelifi, simbolično kamenovanje šejtana i oproštajni tavaf u Velikoj džamiji u Meki.