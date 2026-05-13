Završen 10. Forum o sigurnosti Crnog mora i Balkana u Bukureštu

Burç Eruygur
13 Maj 2026•Ažuriranje: 13 Maj 2026
Deseto izdanje Foruma o sigurnosti Crnog mora i Balkana, održano u rumunskoj prijestolnici Bukureštu, završeno je u srijedu, javlja Anadolu.
U organizaciji Centra za novu strategiju - rumunskog think tanka osnovanog 2015. godine - događaj, koji je počeo u utorak, okupio je razne aktivne i bivše zvaničnike, kao i brojne stručnjake i predstavnike akademskih i poslovnih krugova, tokom protekla dva dana.
U sklopu događaja, na kojem je Anadolu globalni komunikacijski partner, održano je ukupno 46 panela za niz suštinskih diskusija o temama koje se tiču regije Crnog mora i Balkana, uključujući sigurnost, energiju, odbranu i tehnologiju.
Dvodnevni događaj održan je pod pokroviteljstvom rumunskog predsjednika Nicusora Dana, koji je govorio na uvodnom panelu foruma, a održao se na marginama najnovijeg samita Bukureštanske devetke (B9) održanog ranije u srijedu, također u glavnom gradu Rumunije.
B9 je organizacija koju čine Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litvanija, Poljska, Rumunija i Slovačka.
Samit je bio jedna od četiri glavne teme obrađene tokom panel diskusija, ostale tri teme bile su rat između Rusije i Ukrajine, transatlantska saradnja i tehnološki izazovi koje generira vještačka inteligencija.
Sorin Cimpeanu, rektor Univerziteta agronomskih nauka i veterinarske medicine u Bukureštu, kao i njemačka ambasadorica u Rumuniji Angela Ganninger i izvršni direktor Centra za novu strategiju George Scutaru, dali su završne riječi na kraju dvodnevnog foruma.