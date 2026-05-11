Zatvorsko osoblje u Belgiji pokrenulo štrajk širom zemlje zbog prenapučenosti i nasilja Direktori zatvora su podržali akciju, nazivajući uslove "neodrživim" usred rasta broja zatvorenika i manjka osoblja

Zatvorsko osoblje širom Belgije pokrenulo je u ponedjeljak štrajk na nivou cijele zemlje kako bi protestovalo zbog prenapučenosti, porasta nasilja i velikog obima posla u zatvorskom sistemu, javlja novinska agencija Belga.

Štrajk je počeo u šest sati ujutro po lokalnom vremenu, nakon što su razgovori između sindikata i ureda belgijske ministrice pravde Annelies Verlinden završeni bez dogovora o mjerama za rješavanje prenapučenosti i uslova u zatvorima.

U rijetkom potezu, direktori zatvora javno su podržali štrajk, opisujući situaciju kao "neodrživu".

Očekivalo se da će Mathilde Steenbergen, čelnica belgijske zatvorske službe, posjetiti štrajkački punkt u zatvoru Lantin kao znak podrške osoblju.

Prema izvještajima, belgijski zatvori imaju 13.733 zatvorenika uprkos službenom kapacitetu od 11.064 mjesta, dok 754 zatvorenika spava na madracima na podu.

Sindikati su upozorili da se manjak osoblja i nasilje unutar zatvora pogoršavaju te da bi se situacija mogla dodatno intenzivirati tokom ljetnog perioda godišnjih odmora.

Zatvorske vlasti navele su da se broj ozbiljnih incidenata u zatvorima udvostručio tokom protekle godine, dok su izostanci povezani s povredama na radu izazvanim agresijom porasli za više od 30 posto u posljednje dvije godine.

Situacija je izazvala i kritike Evropskog komiteta za prevenciju torture, koji je prošlog mjeseca upozorio da prenapučenost zatvora u Evropi prijeti da dovede do "nehumanog i ponižavajućeg postupanja".