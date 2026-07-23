Tijesnom većinom od 216 prema 212 glasova odobrene smjernice za rad Ministarstva odbrane i programe nacionalne sigurnosti

Zastupnički dom američkog Kongresa usvojio zakon o odbrambenoj politici za 2027. godinu Tijesnom većinom od 216 prema 212 glasova odobrene smjernice za rad Ministarstva odbrane i programe nacionalne sigurnosti

Zastupnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država u srijedu je usvojio Zakon o odobrenju nacionalne odbrane (NDAA) za fiskalnu 2027. godinu, nakon glasanja u kojem je prijedlog podržan tijesnom većinom od 216 prema 212 glasova.

Predlagač zakona je republikanski zastupnik Mike Rogers, a podržalo ga je 209 republikanaca, šest demokrata i jedan nezavisni zastupnik.

Protiv prijedloga glasalo je sedam republikanaca.

Zakon utvrđuje politike i ovlaštenja za aktivnosti Ministarstva odbrane SAD-a, vojnu izgradnju te programe nacionalne sigurnosti Ministarstva energetike.

NDAA je jedan od ključnih zakonskih akata američkog Kongresa kojim se svake godine određuju prioriteti, smjernice i ovlaštenja za odbrambenu politiku i sigurnosne programe Sjedinjenih Američkih Država.