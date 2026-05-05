Zaposlenost u Španiji dostigla rekordni nivo, nezaposlenost pala ispod 2,4 miliona Radna snaga je premašila 22 miliona, dok je nezaposlenost mladih dostigla rekordno nizak nivo u svim regijama

Zaposlenost u Španiji prvi put je u aprilu premašila 22 miliona radnika, dok je nezaposlenost pala ispod 2,4 miliona, prema zvaničnim podacima o radu koje je u utorak objavio javni emiter RTVE, prenosi Anadolu.

Broj registrovanih nezaposlenih smanjio se za 62.668 od marta na 2,36 miliona, što je prvi put da je nezaposlenost pala ispod 2,4 miliona od juna 2008. godine.

U međuvremenu, broj zaposlenih u socijalnom osiguranju dostigao je rekordni mjesečni prosjek od 22,1 miliona radnika nakon što je tokom mjeseca dodano 223.685 radnih mjesta.

"Dostigli smo rekordnu brojku nakon 63 uzastopna mjeseca rasta zaposlenosti", rekla je ministrica za inkluziju, socijalnu sigurnost i migracije Elma Saiz u saopćenju.

Podaci su pokazali i da je nezaposlenost mladih pala na historijski najniži nivo, sa 169.693 osoba mlađih od 25 godina registrovanih kao nezaposlene.

Porast zaposlenosti zabilježen je u svim autonomnim zajednicama i sektorima, navodi se u izvještaju.

U poređenju s aprilom prošle godine, članstvo u socijalnom osiguranju poraslo je za 2,4 posto, što predstavlja povećanje od više od 500.000 osiguranika, dok je nezaposlenost pala za 6,2 posto u odnosu na prethodnu godinu, što je ekvivalentno više od 155.000 manje nezaposlenih.

"Dodavali smo pola miliona članova godišnje četiri godine zaredom", rekla je Saiz.