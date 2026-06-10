Istraživački biolog kaže da je vjerovatno riječ o bik-ajkuli u napadu u zaljevu St. Andrew's

Zaposlenik pomorske baze povrijeđen u napadu ajkule na Floridi Istraživački biolog kaže da je vjerovatno riječ o bik-ajkuli u napadu u zaljevu St. Andrew's

Zaposlenik baze američke mornarice na Floridi teško je povrijeđen u napadu ajkule dok je plivao tokom pauze za ručak.

Incident se dogodio u blizini marine Panama City u zaljevu St. Andrew's, prema saopćenju zvaničnika baze.

Tristan Oliveira, komandant baze Panama City, rekao je lokalnim medijima da su dvojica muškaraca plivala kada je jednog napala ajkula, pri čemu je zadobio teške povrede ruku.

John Carlson, istraživački biolog, rekao je za lokalnu televiziju WJHG da su ovakvi napadi rijetki, ali da je vjerovatno riječ o bik-ajkuli, navodeći da se ta vrsta često pojavljuje u zaljevu St. Andrew's.

“Bik-ajkule, zbog svoje veličine, hrane se morskim kornjačama koje mlataraju perajima dok plivaju na površini pa grabežljivac može pogrešno procijeniti i čovjeka dok pliva“, rekao je Carlson.

Dodao je da zaljev St. Andrew's u ovo doba godine služi kao područje za razmnožavanje ajkula.