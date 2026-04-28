Google navodno pregovara s Ministarstvom odbrane SAD-a o potencijalnom korištenju svoje umjetne inteligencije za povjerljive poslove

Zaposleni u Googleu pozivaju direktora da odbije korištenje umjetne inteligencije u Pentagonu u povjerljivim poslovima

Stotine zaposlenih u Googleu pozvalo je generalnog direktora Sundara Pichaija da ne dozvoli Pentagonu da koristi alate umjetne inteligencije kompanije u povjerljivim okruženjima.

U otvorenom pismu, zaposleni koji rade na projektima umjetne inteligencije izrazili su zabrinutost zbog razgovora kompanije s Ministarstvom odbrane SAD-a, tvrdeći da tehnologija nije pogodna za "povjerljive poslove".

"Smatramo da naša blizina ovoj tehnologiji stvara odgovornost da istaknemo i spriječimo njene najneetičnije i najopasnije upotrebe", navodi se u pismu. "Stoga vas molimo da odbijete da naše sisteme umjetne inteligencije stavite na raspolaganje za povjerljive poslove."

"Želimo da vidimo da umjetna inteligencija koristi čovječanstvu", rekli su, a ne da se koristi na "nehumane ili izuzetno štetne načine".

Kao ljudi koji rade u umjetnoj inteligenciji, znamo da ovi sistemi "prave greške", rekli su.

U pismu se kao primjeri zloupotrebe umjetne inteligencije navode smrtonosno autonomno oružje i široko rasprostranjeni nadzor.

Loša odluka u ovoj fazi mogla bi ozbiljno naštetiti ugledu, poslovanju i globalnom ugledu kompanije Google, upozorava se.

Prema izvještaju lista The Information, Google je u pregovorima s Ministarstvom odbrane o potencijalnom korištenju svoje umjetne inteligencije za povjerljive svrhe.

Ranije ove godine, OpenAI je postigao dogovor s Pentagonom koji je uključivao sporazum da se njegova tehnologija ne koristi za veliki domaći nadzor ili za kontrolu autonomnog oružja.