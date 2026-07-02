Joseph Aoun navodi da je Ahmad al-Sharaa uvjerio kako će Damask stajati uz sve Libance, a ne na jednoj strani protiv druge

Zaokret u odnosima: Sirija obećava Libanu novo poglavlje bez miješanja u unutrašnje poslove Joseph Aoun navodi da je Ahmad al-Sharaa uvjerio kako će Damask stajati uz sve Libance, a ne na jednoj strani protiv druge

Libanski predsjednik Joseph Aoun izjavio je u četvrtak da je sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa obećao „novo poglavlje“ u odnosima između dvije zemlje, uvjeravajući ga da će Damask stajati uz sve Libance, a ne da podržava jedne protiv drugih, javlja Anadolu.

Al-Sharaa „mi je rekao da je otvoreno novo poglavlje između dvije zemlje, u kojem Sirija neće stajati uz jednu stranu protiv druge, već uz sve Libance“, rekao je Aoun tokom razgovora s gostujućim sirijskim ministrom vanjskih poslova Asaadom al-Shaibanijem u Beirutu, navodi se u saopštenju Ureda libanskog predsjednika.

On je potvrdio posvećenost Beiruta uspostavljanju „bratskih odnosa“ s Damaskom na temelju saradnje, koordinacije i nemiješanja u unutrašnje poslove druge strane.

„Stalo nam je do stabilnosti Sirije, baš kao što je i Siriji stalo do stabilnosti Libana“, dodao je Aoun.

Također je pozdravio koordinaciju između dvije zemlje, posebno u pogledu sigurnosti granica i napora da se spriječi krijumčarenje ljudi i oružja.

Aoun je napomenuo da ga je Al-Sharaa više puta uvjeravao tokom sastanaka i telefonskih razgovora da „uloga Sirije neće biti onakva kakva je bila u prošlosti“.

Libanski predsjednik je također pozdravio formiranje zajedničkog višeg komiteta između dvije zemlje radi zaštite interesa kako Libana tako i Sirije.

Sa svoje strane, Al-Shaibani je prenio pozdrave od Al-Sharae i uručio zvanični poziv Aounu da posjeti Damask.

Prema navodima predsjedništva, sirijski ministar vanjskih poslova rekao je da je njegova posjeta imala za cilj jačanje bilateralnih odnosa i unapređenje koordinacije između dvije zemlje, posebno u ekonomskoj sferi.