Zamjenik njemačkog ministra odbrane: Samit NATO-a u Ankari će pokazati Trumpu da Evropa pojačava svoju angažovanost Samit u Ankari će također pokazati ključnu ulogu Turske unutar NATO-a, kazao je zamjenik njemačkog ministra odbrane,

Samit NATO-a u Ankari ove sedmice će pokazati američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da evropski saveznici pojačavaju svoju angažovanost unutar Saveza, rekao je zamjenik njemačkog ministra odbrane.

"Trump može biti siguran da prebacivanje tereta nije samo slogan, već je u akciji, i to smo vidjeli, ne samo u Njemačkoj već i među drugim evropskim državama članicama", rekao je Nils Schmid u ekskluzivnom intervjuu za agenciju Anadolu.

"Očekujemo da će samit u Ankari poslati jasan signal jedinstva, ojačati transatlantske veze i jasno staviti do znanja da je NATO, s obje strane Atlantika, centralna institucija za kolektivnu odbranu."

Samit 7. i 8. jula u glavnom gradu Turske okupit će lidere svih članica NATO-a, zajedno s visokim vojnim zapovjednicima i ministrima odbrane i vanjskih poslova.

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Odgovarajući na Trumpove oštre kritike da evropski saveznici ne doprinose dovoljno NATO-u, Schmid je rekao da su članice već počele značajno povećavati odbrambene budžete i da se kreću prema ispunjavanju ciljeva postavljenih na samitu NATO-a u Hagu 2025. godine.

Lideri su se tamo složili da podignu referentnu vrijednost za osnovne odbrambene troškove na najmanje 3,5 posto BDP-a, u odnosu na dva posto.

"Želio bih napomenuti da svi evropski saveznici sada prelaze prag od dva posto cilja potrošnje, koji je postavljen za posljednji period u NATO-u, i sada je sve više evropskih saveznika na dobrom putu da svoje vojne troškove podignu na 3,5 posto BDP-a", rekao je Schmid.

"Naravno, postoji raznolika slika među evropskim državama članicama, ali mogu vam reći da je Njemačka, kao druga najveća ekonomija unutar NATO-a nakon SAD-a, sada spremna da ispuni ovaj cilj do 2029. godine, znatno prije postavljenog datuma, koji je 2035. godina."

Na samitu u Ankari očekuje se da će saveznici pregledati napredak u ostvarivanju tih ciljeva potrošnje, istovremeno tražeći jasnoću o ključnim strateškim pitanjima - uključujući budućnost američkih sigurnosnih garancija za Evropu, potencijalne promjene u nivou američkih trupa na kontinentu i da li će Washington održavati ključne vojne kapacitete za podršku evropskoj odbrani.

Razgovori dolaze samo nekoliko sedmica nakon što je američki ministar odbrane Pete Hegseth najavio Pentagonov "NATO 3.0 pregled" američkog vojnog prisustva u Evropi, za koji je rekao da će ubrzati "brz i nepovratan" prelazak ka većoj evropskoj samostalnosti i osloboditi američke snage da se bave širim globalnim prioritetima.

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Schmid je rekao da najava Trumpove administracije da planira smanjiti broj trupa u Evropi nije iznenadila.

Napomenuo je da su i prethodne američke administracije signalizirale takvu promjenu, jer se strateški fokus Washingtona pomjerio s Evrope na Indo-Pacifik.

Evropski saveznici se pripremaju da se pozabave svim nastalim nedostacima u osoblju i sposobnostima, rekao je, ali je naglasio da svako smanjenje mora biti pažljivo koordinirano.

"Što se tiče sposobnosti, vrlo smo uvjereni da Evropljani mogu sarađivati ​​kako bi popunili praznine koje bi mogle nastati u narednim godinama", rekao je.

"Važno je da ovo radimo na koordiniran način među saveznicima, što znači da bi trebao postojati plan za nas članice NATO-a u Evropi, ako i kada će se američki ključni elementi, vojni elementi, povući."

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Schmid je rekao da Njemačka radi sa svojim evropskim saveznicima u NATO-u i partnerima u EU kako bi se prilagodila novoj fazi – jačanju vojnih sposobnosti Evrope, produbljivanju saradnje u odbrambenoj industriji i ubrzavanju razvoja naprednog oružja.

"Potrebno nam je da NATO postane više evropski kako bi mogao ostati jaka transatlantska veza", rekao je, dodajući da nove odbrambene inicijative EU trebaju dopunjavati – a ne duplirati – strukture NATO-a.

Naglasio je da takvi napori trebaju ostati inkluzivni, omogućavajući saradnju s partnerima NATO-a koji nisu članovi EU.

"Za nas je važno imati mjesta za saradnju s partnerima NATO-a koji nisu članovi EU. I uvjeren sam da partnerske zemlje poput Velike Britanije, Norveške, ali i Turske mogu biti vrlo korisne u tome", rekao je.

"Budući da smo sada pod vremenskim ograničenjima, što znači da se NATO priprema za datum 2029. Zato je za nas saradnja s državama članicama NATO-a koje nisu članice EU dio jednačine."

Evropski političari često ističu 2029. godinu kao ključni datum za planiranje jer vojne procjene NATO-a sugerišu da bi Rusija do kraja decenije mogla predstavljati direktniju prijetnju - i potencijalno čak napasti državu članicu NATO-a u istočnoj Evropi.

- Ključna uloga Turske unutar NATO-a -

Schmid je rekao da će ovosedmični samit NATO-a biti prilika za diskusiju o ovim pitanjima, dodajući da će također istaknuti rastuću ulogu Turske unutar NATO saveza i u sigurnosti i odbrani Evrope.

Napomenuo je da su ruski rat protiv Ukrajine, kao i sukobi na Bliskom istoku, još jednom naglasili ovo za Evropljane.

"Turska igra vitalnu ulogu u NATO-u i za evropsku sigurnost. I to je dokazano tokom posljednjih (nekoliko) godina", rekao je Schmid.

"Sigurnost u Crnom moru, stabilnost na južnom krilu NATO-a mogu se osigurati samo putem Turske i njenih oružanih snaga. Dakle, Turska je oduvijek bila bitan element odbrambene strukture NATO-a i ostat će takva."

Dodao je: "I to je jasno i u pogledu Bliskog istoka. I zato je samit u Ankari dobra demonstracija ključne uloge Turske unutar NATO-a sada."

- Njemačka istražuje bližu saradnju u odbrambenoj industriji -

Schmid je rekao i da Njemačka istražuje bližu saradnju s Turskom u odbrambenoj industriji, jer nastoji osigurati da evropski saveznici preuzmu veću odgovornost za odbranu i sigurnost Evrope.

Rekao je da će ovosedmični Forum odbrambene industrije, koji će se održati na marginama NATO samita u Ankari, biti ključna prilika za diskusije između evropskih, njemačkih i turskih odbrambenih kompanija.

"Vidimo da je turska odbrambena industrija porasla posljednjih godina. I vidjeli smo da se razvijaju nove tehnologije u oblasti dronova, ali i udara velike preciznosti. Stoga istražujemo različite mogućnosti", rekao je Schmid.

Naveo je saradnju na projektilima dugog dometa kao jedno od potencijalnih područja, kako bi se pomoglo u zatvaranju praznina u evropskim sposobnostima za projektile dugog dometa.

"Razmatramo različite opcije za projektile dugog dometa. I kao što je rekao ministar (odbrane) Boris Pistorius, naravno, razmatramo i ideje koje dolaze iz Turske", rekao je Schmid.

"Vodeći princip za nas je da što brže popunimo praznine u kapacitetima. I možda imate različite tehnološke opcije dostupne za ispunjavanje nekih od ciljeva u pogledu sposobnosti", rekao je, misleći na alternativne projekte o kojima evropski saveznici razgovaraju kako bi se riješile praznine koje su ostale nakon smanjenja američkih snaga.

"Naučili smo da imamo širi pogled na potencijalne partnere za saradnju. I u tom kontekstu, naravno, kao što je rekao ministar Pistorius, razmatramo i turske proizvode", dodao je Schmid, potvrđujući ranije medijske izvještaje o njemačkoj zaintersovanosti za rakete Yildirimhan i Tayfun, koje su trenutno u razvoju.