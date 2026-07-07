Šest saveznika NATO-a također se pridružuje inicijativi za razvoj i nabavku krstarećih raketa koje se lansiraju sa zemlje niske cijene velikih razmjera

Zamjenica šefa NATO-a: Turska se obavezala nabaviti krstareće rakete dugog dometa Atmaca Šest saveznika NATO-a također se pridružuje inicijativi za razvoj i nabavku krstarećih raketa koje se lansiraju sa zemlje niske cijene velikih razmjera

Turska se obavezala nabaviti značajan broj krstarećih raketa Atmaca dugog dometa koje se lansiraju sa zemlje, rekla je u utorak zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska, dok saveznici nastoje proširiti proizvodnju u oblasti odbrane i ojačati sposobnosti udara velikog dometa.

Govoreći na Forumu odbrambene industrije NATO-a, održanom u okviru 36. samita lidera NATO-a u Ankari, Šekerinska je rekla da se šest saveznika također pridružilo inicijativi za razvoj i nabavku krstarećih raketa koje se lansiraju sa zemlje niske cijene velikih razmjera.

Šekerinska je dodala da je, zajedno s projektima municije kalibra 155 mm, ukupna vrijednost inicijativa dostigla približno 1,6 milijardi dolara.

Objava je uslijedila dok su se saveznici NATO-a okupili u glavnom gradu Turske na samitu od 7. do 8. jula, gdje su kapaciteti odbrambene industrije, proizvodnja municije, odvraćanje i podrška Ukrajini među centralnim tačkama dnevnog reda.

Forum odbrambene industrije NATO-a okuplja visoke zvaničnike Saveza, predstavnike saveznika i partnera te lidere industrije kako bi razgovarali o proizvodnji u oblasti odbrane, ulaganjima i inovacijama u trenutku kada Savez vrši pritisak na članice da obnove zalihe i povećaju proizvodnju.

Porodica raketa Atmaca, koju je razvila turska odbrambena kompanija Roketsan, spada među ključne domaće proizvedene raketne programe Turske. Sistem Atmaca koji se lansira sa zemlje dizajniran je kao krstareća raketa dugog dometa koja se lansira s taktičkih vozila na točkovima protiv strateških ciljeva na zemlji.

Prema navodima kompanije Roketsan, raketa posjeduje sposobnost visoko preciznog udara, otpornost na protumjere, sposobnost djelovanja u svim vremenskim uslovima, planiranje misije, ažuriranje cilja, ponovno određivanje cilja i funkcije prekida misije putem podatkovne veze.

Turska je posljednjih godina proširila proizvodnju svoje odbrambene industrije u oblastima raketa, bespilotnih letjelica, sistema zračne odbrane, oklopnih vozila i municije, istovremeno pozicionirajući svoj domaći odbrambeni sektor kao doprinos kolektivnom odvraćanju i industrijskoj otpornosti NATO-a.